Mulher é presa com 28 kg de maconha na BR-242

Uma jovem de 18 anos foi presa transportando 28 kg de maconha prensada, no km 801 da BR-242. O flagrante aconteceu por volta das 16h10 de sábado, 24. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 26, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O nome da acusada é Jhennyfer Pereira da Silva, segundo o site Sigi Vilares. Ela seguia de Tocantins, com destino a Barreiras, no oeste baiano, quando foi parada em uma abordagem policial.

Durante a fiscalização, agentes da PRF encontraram os tabletes da droga escondidos em uma mala. A jovem confessou à polícia que receberia dinheiro pelo transporte dos entorpecentes. Ela recebeu a maconha prensada em Goiânia (GO) e deveria seguir para Barreiras, passando por Dianópolis e Almas, ambos municípios do Tocantins.

Jhennyfer foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada, junto com as drogas apreendidas, para a Delegacia de Polícia local.



Outra mulher presa por tráfico

No mesmo dia, outra mulher foi presa por tráfico de drogas em uma abordagem policial realizada no km 830 da BR-116, em Vitória da Conquista. Em posse de uma jovem de 20 anos, que não teve a identidade divulgada pela PRF, foram encontradas armas de grosso calibre e 11 pacotes com cerca de 1kg cada de substância semelhante à maconha.



Foram apreendidos um fuzil 556 desmontado, uma submetralhadora calibre .40, uma pistola semiautomática calibre .40 e um revólver calibre 38, além de diversos carregadores e munições. Segundo a PRF, este tipo de armamento deveria ser de uso exclusivo das forças de segurança, mas também é utilizado por assaltantes de bancos e carros-fortes.



A acusada informou aos agentes que seguia viagem de São Paulo, com destino à Salvador. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia local, assim como o material apreendido.



