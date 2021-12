Mulher é presa com 20 kg de maconha na BR-116

Uma mulher de 33 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser flagrada com 20 kg de maconha, no KM 830, da BR-116, em Vitória da Conquista (distante a 518 km de Salvador). O caso ocorreu neste domingo, 14, mas as informações foram divulgadas pelo órgão nesta segunda-feira, 15.

Segundo a PRF, durante a fiscalização, a passageira informou aos policiais que não possuía nenhuma bagagem no compartimento externo de cargas mas, por precaução, foi feita a vistoria. Ao abrirem o bagageiro, a polícia encontrou 20 tabletes da droga.

Ainda segundo o órgão, quando a suspeita notou a presença da PRF, entrou no banheiro, onde foi encontrado o tícket de bagagem que correspondia à mala onde estavam os entorpecentes. Natural do Ceará, a mulher e todo material apreendido foram encaminhados para a delegacia de polícia judiciária.

Segundo caso

Uma jovem de 18 anos também foi flagrada e detida com 10 kg da mesma droga no KM 409 da BR-116, no trecho de Feira de Santana (a 116 km da capital baiana).

A PRF chegou até a suspeita após receber uma denúncia por telefone, informando que uma mulher estava com drogas na mala, dentro de um ônibus que fazia a linha Serrinha x Salvador.

adblock ativo