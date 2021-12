Mulher é presa com 18 kg de agrotóxico paraguaio em ônibus

Uma mulher foi presa em Ibotirama, região oeste da Bahia, com 18 kg de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. A mulher transportava o produto em um ônibus que seguia de Alta Floresta (MT) com destino a Recife (PE).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o material foi encontrado durante a fiscalização no compartimento de cargas do veículo. Os agrotóxicos ilegais são inseticidas e herbicidas sem classificação do nível toxicológico e do grau de periculosidade ambiental.

A importação é regulada pela Lei nº 7.802 e são necessários registros no Ibama, Anvisa e no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O uso deste tipo de produto causa graves danos à saúde pública, ao meio ambiente e à cadeia de produção e comercialização de agrotóxicos no país. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Ibotirama.

adblock ativo