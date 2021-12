Mulher é presa com 160 kg de maconha em Santo Estevão

Cerca de 160 kg de maconha foram apreendidos e uma mulher presa nesta terça-feira, 2, durante uma operação conjunta no município de Santo Estevão, a 156 km de Salvador. A droga estava escondida em uma casa localizada na avenida Cardeal da Silva, no centro da cidade.

A polícia chegou até a casa de Carolinny Campos a partir de denúncias anônimas e com o apoio de um cão farejador. A mulher foi abordada e autorizou a busca na parte interna do imóvel. O cão farejador encontrou as drogas em diferentes cômodos da casa. A equipe também apreendeu munições, uma balança e um veículo modelo SW4.

A suspeita e os materiais apreendidos foram apresentados na sede da PF, em Feira de Santana.

Ligação com o tráfico de drogas

Carolinny era funcionária terceirizada do Conjunto Penal de Feira de Santana. Segundo informações do site Acorda Cidade, ela preparava a alimentação dos detentos e funcionários. De acordo com a polícia, ela é esposa de um homem investigado por tráfico de drogas.

Carolinny tinha contato direto com diversos detentos, quando distribuía os alimentos nos pavilhões, o que levantou a suspeita do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb). O órgão afirma que os potes dos alimentos dos detentos não são transparentes, o que dificulta a revista destes produtos pelos agentes penitenciários e a identificação de possível entrada de material ilícito.

Suspeita preparava a alimentação dos detentos e funcionários do Cojunto Penal

adblock ativo