Mulher é presa com 157 pedras de crack na Bahia

Uma mulher identificada como Andreia Silva do Santos, de 31 anos, foi presa com 157 pedras de crack, um papelote de cocaína e duas buchas de maconha, na noite desta quinta-feira, 25, no bairro de Tancredo Neves, em Teixeira de Freitas (a 800 km de Salvador).

De acordo com o site Teixeira News, moradores do bairro fizeram denúncia anônima para Companhia Independente de Policiamento Especializado da Mata Atlântica (CIPE-MA), informando a existência de uma "boca de fumo" no local. Os policiais foram encaminhados e encontram Andreia com as drogas, além de um tablet e um celular.

Andreia foi levada para sede da 8ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), onde foi indiciada por tráfico de drogas.

adblock ativo