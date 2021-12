Mulher é presa com 10 kg de cocaína em Feira de Santana

Suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, Ana Paula da Silva, de 33 anos, foi presa em casa na quarta-feira, 21, no bairro Mangabeira, em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), com cerca de 10 kg de cocaína pura, avaliados em mais de R$ 100 mil.

Na residência, ainda foram encontrados uma estufa usada para a droga ser manipulada e refinada. Em depoimento ao delegado Matheus Souza, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), a suspeita assumiu que a droga era sua.

Ela foi encontrada por meio de denúncia anônima e o crime será investigado pela DTE. As informações são do site Acorda Cidade.

