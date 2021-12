Mulher é presa com 1 kg de cocaína avaliada em mais de R$ 20 mil

Uma mulher de 24 anos foi presa no quintal de casa com 1 kg de cocaína avaliada em mais de R$ 20 mil, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O flagrante aconteceu no bairro Tomba, na 2ª Travessa Pamponet.

A suspeita, Ana Valeska Bacelar Cruz, disse em interrogatório que guardava a droga para o companheiro, de prenome Rodrigo, também conhecido como "Roceirinho", interno no Conjunto Penal do município há cerca de dois anos, sob acusação de assalto.

De acordo com a delegada Klaudine Passos, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), Rodrigo mantém contato com mulher por telefone. Ele teria dito para Ana Valeska que um motoboy iria entregar dois tabletes da droga para ela.

Na última quarta-feira, o mesmo motoboy retornou à casa e levou um dos tabletes. Valeska, que já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, foi levada para a delegacia. O suspeito que entregou a droga não foi identificado.

adblock ativo