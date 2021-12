Mulher é presa após tentar aplicar golpe em banco de Itamaraju

Uma mulher, identificada como Maria Gilsa Assunção, foi presa na quarta-feira, 13, no município de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, quando tentava obter um empréstimo consignado em uma agência bancária do município, utilizando documentos falsos. O caso foi divulgado pela Polícia Civil nesta sexta-feira, 15.

De acordo com a delegada Rosângela Santos, titular da Delegacia Territorial (DT/Itamaraju), a polícia foi acionada por funcionários do banco que desconfiaram da documentação apresentada pela mulher. Ela ainda é investigada de já ter aplicado o mesmo golpe nas cidades de Mucuri e Teixeira de Freitas.

No momento da prisão, a suspeita estava com outras cédulas de identidade em nome de Eunice Daniel de Barros, Aparecida de Fátima Zucolotto Marangoni e Maria Gilsa Assunção, o que leva a polícia a desconfiar se esse era seu verdadeiro nome.

Maria Gilsa será submetida a exame de identificação criminal no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ela já teve a prisão convertida para preventiva e seguiu para o presídio de Teixeira de Freitas.

