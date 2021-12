Mulher é presa após laboratório de drogas ser desmontado em Feira

Uma mulher foi presa após ser flagrada com maconha pronta para a venda no bairro Calumbi, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Após ser detida, Jéssica Veruska Santos Souza disse aos policiais que havia mais drogas em uma casa no bairro Santo Antônio dos Prazeres, usada como laboratório para refinamento de drogas.

No imóvel, os policiais encontraram 11 kg de cocaína e aproximadamente seis de maconha e crack. Jéssica afirmou que a dona dos entorpecentes seria uma outra traficante de prenome "Jamile". Ela não foi localizada.

Os militares do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana) também encontraram balanças, prensa de ferro, peneiras, pacotes com bicarbonato de sódio e embalagens plásticas.

A suspeita e o material apreendido foram levados para a delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Feira de Santana.

Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, 27, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o flagrante aconteceu no final da tarde desta terça, 26.

