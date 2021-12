Mulher é presa após esfaquear companheira em Feira de Santana

Uma mulher de 50 anos foi presa na noite deste sábado, 19, após esfaquear a companheira, de prenome Eliane. O crime ocorreu no Residencial Aeroporto II, no bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana (a 108 km de Salvador).

A vítima foi encontrada ferida no chão e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Segundo um guarda municipal, a suspeita chegou a fugir do local após ser agredida por um grupo de pessoas, mas foi localizada em seguida.

Como estava ferida, a mulher foi levada à Policlínica do bairro Tomba e, em seguida, encaminhada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde foi autuada em flagrante.

