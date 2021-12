Mulher é presa ao tentar entrar em presídio com droga na vagina

Uma mulher foi presa em Barreiras, no oeste da Bahia, após ser flagrada tentando levar droga para um preso do Complexo Policial da cidade. Segundo o Blog Braga, Bruna dos Santos estava com um volume com quase 200 gramas de maconha introduzido na vagina.

A mulher pretendia entregar o material para o namorado, identificado pelo prenome Jefferson. Bruna foi levada para um hospital para retirar a droga do seu corpo. Ela vai ser indiciada por tráfico de drogas.

adblock ativo