Mulher é presa ao tentar com 650 gramas de maconha em penitenciária de Teixeira de Freitas

Uma mulher, identificada como Elenice Santos das Virgens, 37 anos, foi presa na quinta-feira, 27, após tentar entrar no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF) com cerca de 650 gramas de maconha. De acordo com informações do site Teixeira Hoje, o entorpecente estava escondido em uma embalagem plástica entre as pernas de Elenice.

Ao passar pelo raio-x, os agentes penitenciários perceberam um volume desproporcional e a droga foi descoberta após a suspeita ser revistada por policiais femininas. Segundo o site, a maconha seria levada para o companheiro de Elenice, Willian da Silva Brito, 24 anos, interno da unidade prisional pelo crime de homicídio.

Os dois foram conduzidos à Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas (DT), onde Elenice foi indiciada pelo crime de tráfico de drogas. Willian alegou que a droga seria para consumo próprio.

O casal foi encaminhado de volta para o Conjunto Penal, onde permanecem à disposição da Justiça.

