Mulher é morta pelo genro após discussão; homem foi preso em um bar

Antônia Nunes de Jesus foi morta a facadas pelo genro após uma discussão na noite de terça-feira, 6, na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). De acordo com o site Acorda Cidade, a mulher de 44 anos foi ferida no tórax e nos braços durante a confusão que ocorreu na rua Itambé, no bairro Jardim Cruzeiro.

A filha dela, Kátia de Jesus Silva, 19 anos, também foi ferida e levada ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Informações iniciais dão conta de que Antônia tentava defender a filha do genro.

O agressor, Fábio de Jesus Silva, 30 anos, foi preso pela polícia logo após o crime, bebendo em um bar na praça da Matriz. Ainda segundo o site local, o suspeito informou na delegacia que a sogra o xingava muito e que, por conta disso, teria perdido a cabeça.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.

