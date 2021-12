Mulher é morta na frente da filha de 4 anos em Itanhém

Uma mulher foi assassinada na frente da filha de 4 anos, na noite desta segunda-feira, 5, na cidade de Itanhém (a 780 quilômetros de Salvador). O crime aconteceu na rua Dois de Julho, no quintal da casa onde morava Natália Araújo Azevedo, 21 anos. Ela residia no local com o pai.

Segundo o blog "Medeiros Dia a Dia", a vítima tinha saído para a área externa do imóvel, onde descascava uma laranja para a filha. Momentos depois, o pai, que estava deitado em um sofá, ouviu os disparos e viu Natália entrando pela porta dos fundos gritando por ajuda e por perdão.

A criança, que estava próxima, viu a mãe cair sem vida no chão da cozinha. De acordo com o blog, o pai da vítima, que não teve a identidade revelada, teria visto dois suspeitos no fundo do imóvel (que não tem muros e fica próximo à BA-290).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local do crime. A jovem teve cinco perfurações no corpo.

No Facebook, Natália tinha o status de casada com Charles Santos que, conforme o blog, cumpre pena no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas por tráfico de drogas. O caso será investigado pela Delegacia do município.

Pessoas lamentaram a morte de Natália e pedido conforto à filha (Foto: Reprodução | Facebook)

