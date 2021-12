Mulher é morta em Simões Filho; o namorado dela foi baleado

Uma mulher foi assassinada e seu namorado baleado na noite deste domingo, 28, por volta das 22h30, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com o relato de Leandro Ribeiro Santana, 33 anos, ele e Naildes dos Santos, 32 anos, estavam no Loteamento Luis Eduardo Magalhães, localidade conhecida como Barreiro, quando foram surpreendidos por dois homens.

Leandro disse para a polícia que os bandidos atiraram em direção à Naildes. Ela foi baleada no rosto e no tórax. Já Leandro foi baleado no tórax. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Simões Filho, onde está internado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

