Mulher é morta e tem corpo incendiado pela filha em Feira

Uma mulher foi morta e em seguida teve o corpo carbonizado em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O crime aconteceu na noite desta terça-feira, 6, e a filha adolescente da vítima é a principal suspeita.

Segundo informações do site Acorda Cidade, após discussão, as duas entraram em luta corporal. Durante a briga, a jovem de 15 anos teria deferido o primeiro golpe de faca contra Jaqueline do Nascimento Silva, 36 anos, que tentou se defender e foi golpeada na mão.

Logo depois, ela foi atingida mais duas vezes no pescoço e no peito esquerdo, morrendo no local.

A adolescente, que foi apreendida pela polícia após o crime, tentou inicialmente esconder o corpo da mãe ateando fogo e escondendo-o debaixo da cama da vítima.

Ao perceber a fumaça, uma tia da jovem foi até a casa e foi informada de que um carregador de celular teria explodido, causando o incêndio.

“Segundo ela, sua mãe fez uso de remédios controlados e que, após os xingamentos, entraram em luta corporal e a mãe, de posse de uma faca de cozinha, desferiu facadas na direção do seu rosto", informou a polícia ao site, reproduzindo a fala da suspeita.

A adolescente informou que foi agredida pela mãe quando voltou da escola. "Em ato continuo, elas seguiram em luta passando pela cozinha, onde a jovem conseguiu pegar uma outra faca e golpeou a mãe", disse a polícia.

O crime aconteceu no residencial Nova Conceição, em um local conhecido como B13, no bairro da Conceição, onde elas moravam. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

