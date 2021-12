Mulher é morta e homem ferido dentro de sítio em Camaçari

Uma mulher foi morta na noite desta quinta-feira, 18, por volta das 21h, em uma casa na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Um homem, que também estava no local, foi ferido. O crime ocorreu na rua Jeová Nissi, no bairro Parque Verde I.

Segundo o boletim da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as vítimas foram identificadas como Scheila Ferreira de Oliveira e Maurício Neres dos Santos, ambos com 26 anos.

Homem foi socorrido para o hospital geral do município, segundo a polícia. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Informações preliminares dão conta de que as vítimas foram atacadas em um sítio, que fica na região. A reportagem do Portal A TARDE tenta contato com a delegacia do município.

