Mulher é morta com tiro na cabeça na frente do filho de 11 meses em Ubatã

Uana Santos, de 29 anos, foi morta com um tiro na cabeça na madrugada desta segunda-feira, 25, em Ubatã (a 381 Km de Salvador). Ela dormia com a janela aberta quando homens numa motocicleta teria chegado e disparado pelo menos quatro vezes, sendo que um deles acertou a cabeça da vítima, que morreu ainda no local.

De acordo com o portal Ubatã Notícias, ela foi assassinada na frente do filho de 11 meses. A Polícia Militar foi acionada, esteve no local, mas até ninguém foi preso.

Familiares afirmaram que a vítima era comerciária, mas no momento estava desempregada, além de não possuir envolvimento com o crime. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus foi acionado para fazer a remoção do corpo. A Polícia Civil investiga o caso.

Marcas de tiros na parede de residência

