Mulher é morta após ter casa invadida por ex-companheiro em Brumado

Uma mulher de 55 anos foi assassinada pelo ex-marido após ter a casa invadida na cidade de Brumado (a 537 quilômetros de Salvador). De acordo o delegado responsável pelo plantão, Leonardo Soares, o crime ocorreu por volta das 22h desta quinta-feira, 5, e o motivo seria ciúmes.

Ainda conforme Soares, Gildásio de Jesus invadiu o imóvel de Zilmara Lima – na rua Rui Barbosa, que fica no bairro Novo Brumado – após quebrar uma porta de vidro com um pé de cabra. Na casa, ele discutiu com a vítima e, em seguida, a esfaqueou.

Mesmo gravemente ferida, a mulher pediu ajuda. Ela foi atendida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda de acordo com o delegado, após o crime, o homem se dirigiu a uma unidade da Polícia Militar, alegando ter se machucado durante uma briga. Ele foi encaminhado para o Hospital Professor Magalhães Neto e preso em flagrante depois de a polícia descobrir a morte Zilmara. O homem está detido na Delegacia Territorial de Brumado.

"O casal tinha terminado há cerca de três meses e ele, inconformado com o término, fazia ameaças constantes à vítima neste período. O erro dela foi não ter procurado uma unidade policial para denunciar", disse o delegado.

