Mulher é morta ao sair de casa em Mata de São João

A comerciante Joselita dos Santos, de 47 anos, foi morta a tiros quando saia de casa, em Mata de São João, na noite de sábado, 14.

A vítima, que era dona de um comércio de acarajé na região, foi atingida em várias partes do corpo por volta das 23h, morrendo no local. O homicídio aconteceu na 1ª travessa do Pau D'Arco, após o pedágio.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), moradores da região disseram que Joselita seria informante da polícia e que isso pode ter relação com o crime.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

