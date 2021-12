Mulher é morta a tiros na frente do filho de 2 anos em Trancoso

Géssica Ramos Carvalho, 26 anos, foi morta a tiros neste domingo, 24, no bairro Baixada, na cidade de Trancoso (a 725 quilômetros de Salvador). O crime ocorreu na presença do filho dela de 2 anos.

De acordo com as informações do blog do Marcelo, a vítima estava com o filho e o namorado quando dois homens em uma motocicleta mandaram que ela deixasse a criança no chão e dispararam diversas vezes.

Segundo o site Radar 64, mesmo ferida, Géssica pegou o filho no colo e correu, na tentativa de se proteger, mas acabou caindo em seguida. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento de Trancoso, mas não resistiu e morreu antes de receber atendimento.

O delegado titular da 2ª Delegacia Territorial em Arraial d'Ajuda, Sinézio Vieira Júnior, informou que a polícia investiga se a morte da vítima, que era envolvida com o tráfico, teria ligação com a criminalidade ou com o ex-marido dela, que está preso há quatro meses. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Inicialmente, tínhamos informado que a mulher estaria grávida, mas este dado foi corrigido, uma vez que a polícia não confirma a gestação da vítima.

