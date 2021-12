Mulher é morta a tiros em Lauro de Freitas

Uma mulher ainda não identificada foi morta a tiros no sábado, 10, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. O crime ocorreu na praça dos Coqueiros, no bairro de Vida Nova, por volta das 14h25.

Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou a ser levada para o Hospital Menandro de Faria, qmas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, ainda não há informações sobre as motivações do crime.

adblock ativo