Mulher é morta a tiros em Feira de Santana

Uma mulher ainda não identificada foi morta no início da tarde deste domingo, 25, por volta de 12h30, em Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

Segundo informações iniciais, a vítima estava na entrada do bairro Aviário, próximo a um posto de combustível, quando foi baleada diversas vezes.

Testemunhas do crime contaram aos policiais que a mulher foi levada ao local em um veículo modelo Ford Ka, de cor branca, e depois foi assassinada. As informações são do site Acorda Cidade.

