Mulher é morta a tiros em Alagoinhas, ex-companheiro é suspeito

Uma jovem, identificada como Elienai Costa Santos, de 25 anos, morreu neste sábado, 20, após ser baleada na rua Romano Sales, em Alagoinhas (a cerca de 108 km de Salvador).

De acordo com o site Alta Pressão Online, o ex-companheiro da moça, Robson Carvalho de Oliveira, 33 anos, é um dos suspeitos do assassinato. Não há informações a respeito da motivação do crime.

O Sistema de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) se deslocou até o local para prestar atendimento a vítima, mas ao chegar na residência, já encontrou a mulher morta. O corpo de Elienai foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

