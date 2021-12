Mulher é morta a tiros dentro de casa e o marido é suspeito

Uma mulher foi morta a tiros dentro da casa onde morava, no bairro Edgar Trancoso, no município de Eunápolis (a 647 quilômetros de Salvador), na região sul da Bahia. O corpo de Luciana Carmo de Jesus, 29 anos, foi encontrado no quarto.

Segundo informações da polícia, o marido da vítima, Gildásio Santos Lima, 52 anos, foi visto fugindo do local em uma motocicleta. Uma vizinha ouviu o choro das crianças e foi até a casa. Ao chegar na residência, ela encontrou as crianças na varanda e acionou a polícia.

Quando os policiais chegaram, encontraram o corpo de Luciana na cama de um dos quartos da casa. Ainda segundo a delegada que acompanha o caso, o local não tem sinais de briga, o que indica que a vítima deve ter sido surpreendida pelo suspeito.

A polícia realizou rondas pela região, mas até o momento o suspeito não foi encontrado.

