Mulher é morta a tiros dentro de bar em Riachão do Jacuípe

Uma mulher identificada como Josenilda Paixão das Neves, de idade não revelada, foi morta a tiros na noite de domingo, 25, no município de Riachão do Jacuípe, localizado a 197 km da capital baiana.

De acordo com informações do site Calila Notícias, ela participava de uma festa em um bar que fica às margens da BR 324, na saída Riachão do Jacuípe para Nova Fátima. A vítima foi socorrida para um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo o site, um homem acabou sendo atingido na mão por um dos disparos e o suspeito foi detido pela Polícia Militar. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

