Mulher é morta a facadas pelo ex-namorado da filha na Bahia

Rosilda Andrade Pereira Cardoso, de 40 anos, foi assassinada a facadas na casa onde morava na cidade de Itabuna (distante a 433 km de Salvador), na região sul da Bahia, nesta quarta-feira, 2. Segundo a delegacia da cidade, Felipe Assunção, 23, ex-namorado da filha da vítima foi quem cometeu o crime. Ele já está preso.

O homicídio aconteceu na Rua W, no bairro Monte Cristo, e o criminoso foi capturado horas depois pela Polícia Militar. No interrogatório, ele confessou o crime e disse que matou Rosilda após ter discutido com ela. O corpo da vítima foi jogado no porão da residência.

Segundo a polícia, a filha de Rosilda, de prenome Vanessa, viu o momento em que Felipe saía da casa da mãe após o crime. De acordo com ela, o criminoso chegou a mentir que a vítima estava no banheiro quando foi questionado sobre Rosilda.

Ao encontrar o corpo da mãe, Vanessa passou mal, teve de ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Quando tentava fugir, Felipe foi flagrado por uma viatura da Polícia Militar e preso. Ele também é suspeito de ter assassinado o gerente comercial Cícero Cardoso Oliveira, no bairro de Fátima, também em Itabuna, na manhã de terça-feira, 1.

De acordo com a polícia, o crime teria sido cometido por ciúmes, já que Felipe não estaria conformado com o fim do relacionamento, há um mês, e ficou sabendo que Cícero estava namorando com Vanessa.

Bilhete

Com Felipe, a polícia encontrou um pedaço de papel com frases sentimentais escritas à mão. "Você já parou pra pensar que talvez você já não ame 'mas' aquela pessoa. Que talvez, agora, você só ame as memórias que viveu com ela?", questiona.

Outro trecho diz: "Eu não sou tão doce quanto pensam e nem tão azedo como gostariam. Sou curioso, desconfiado, temperamental e teimoso. Tenho coração mole, sangue quente e insisto na mania de acreditar em sonhos, finais felizes e pessoas sinceras".

A polícia não soube informar se foi ele mesmo quem escreveu as frases no papel. Felipe foi levado para o Complexo Policial de Itabuna, onde está custodiado.

