Mulher é morta a facadas em Santo Antônio de Jesus

Uma mulher foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira, 6, na rua Juerana, no bairro São Benedito, em Santo Antônio de Jesus (a 193 quilômetros de Salvador). O corpo de Nilda Pereira de Oliveira, 43 anos, foi localizado dentro de casa onde morava, com diversas perfurações de faca.

De acordo com as informações do site Voz da Bahia, a denúncia do crime foi feita por pedestres, que notaram manchas de sangue na maçaneta da porta da residência e acionarem a polícia.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. A autoria e a motivação não foram informadas até o momento. A Polícia Civil investiga o caso.

adblock ativo