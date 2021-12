Mulher é morta a facadas em Paulo Afonso

Uma mulher morreu na tarde desta terça-feira, 14, após ser agredida pelo filho por golpes de facas em Paulo Afonso (a 472 quilômetros de Salvador). O crime ocorreu no bairro Barroca.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) após receberam informações sobre uma mulher que estava sendo vítima de agressão. Ao chegar no local, os militares encontraram uma criança de aproximadamente 12 anos desesperada apontando para o quarto da residência.

Os policiais encontraram um homem desferindo golpes de faca da vítima. De acordo com informações iniciais, o agressor seria filho da mulher. Os PMs deram voz de prisão, mas o suspeito ameaçou a guarnição com uma faca e só parou após ser imobilizá-lo.

Profissionais do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e ao realizarem os procedimentos médicos, constataram o óbito da mulher.

O suspeito foi conduzido pela guarnição para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), onde a prisão foi formalizada. A Polícia Civil irá investigar o crime.

