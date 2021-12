Mulher é flagrada transportando cocaína com filha de 3 anos

Uma mulher de 21 anos, que viajava com sua filha de 3 anos, foi flagrada transportando 4,108Kg de cocaína em um embrulho para presente, na noite desta terça-feira, 28, por volta das 20h, no KM 677 da BR-116, num trecho da cidade de Jequié, localizado no centro-sul da Bahia.

A jovem estava a bordo de um ônibus que fazia o circuito de São Paulo/SP para Mossoró/RN, quando A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o veículo para realizar fiscalização em todos os passageiros e bagagens. A droga foi encontrada em uma caixa de sapato que estava embrulhada em papel de presente.

Interrogada, ela informou que o embrulho se tratava de um "presente" que seu ex-marido enviava para as irmãs (da passageira) em Cajazeiras/PB e disse não conhecer o conteúdo que transportava.

A PRF encaminhou a mulher e a droga para a delegacia de polícia judiciária e o Conselho Tutelar foi acionado para cuidar da criança.

