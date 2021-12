Mulher é flagrada com drogas em bar na cidade de Boipeba

Lucilene Alcântara dos Santos, de 43 anos, foi presa na madrugada deste sábado, 17, em um bar na cidade de Boipeba, região do Baixo Sul da Bahia, por equipes da 33ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Valença, após ser flagrada com drogas escondidas na roupa.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a mulher, que é natural do município de Cairu, foi flagrada comercializando drogas no estabelecimento após denúncia. Ao notar a aproximação dos policiais, ela chegou a guardar os entorpecentes dentro das roupas.

Com ela, foram apreendidos um quantidade de cocaína, maconha e R$ 445 em dinheiro. A PM ainda localizou no bar três sacos com maconha. Lucilene e o material foram encaminhados para a Delegacia de Valença.

