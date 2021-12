Mulher é flagrada com drogas, armas e coletes em Porto Seguro

Uma ação policial realizada nesta quinta-feira, 9, por equipes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), de Porto Seguro (distante a 709 km de Salvador), no extremo sul da Bahia, resultou na prisão de Isabela Evangelista da Silva. Com ela, foram apreendidos 105 kg de maconha, além de mais de R$12 mil em dinheiro.

No imóvel em que Isabela foi detida em flagrante, situado na rua José Rodrigues, ainda foram localizados um quilo de crack, dois coletes antibalísticos, duas armas de fogo, uma balança de precisão e cadernos de anotação do tráfico de drogas.

A suspeita foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e será encaminhada para o sistema prisional. A equipe da DTE/Porto Seguro, seguirá com as investigações, com o objetivo de localizar outros traficantes.

