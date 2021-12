Mulher e filho do presidente do PHS morrem em acidente na BA-099

A mulher e o filho do presidente do PHS Bahia, Júnior Muniz, morreram em um acidente de carro na noite desta terça-feira, 11, na Estrada do Coco, na cidade de Lauro de Freitas. Lorena Muniz estava com os dois filhos no veículo quando bateu o carro em um guard rail no km 8 da BA-099. O veículo, que capotou em seguida, ficou parcialmente destruído.

A criança de 4 anos morreu no local do acidente. Já Lorena foi levada inicialmente para uma unidade de saúde e em seguida para o Hospital do Subúrbio, onde acabou morrendo. O filho mais velho do casal saiu ileso, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O PHS divulgou nota lamentando a morte de Lorena e do filho. Não há informações sobre horário e local do enterro das vítimas.

