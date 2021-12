Mulher é executada na porta de casa em Vitória da Conquista

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi executada a tiros na porta da sua casa, na noite do sábado, 3, em Vitória da Conquista (distante a 518 km de Salvador).

De acordo com site Blog do Anderson, o crime aconteceu na Vila América, no bairro Boa Vista, zona leste da cidade. As causas e a motivação ainda são desconhecidas.

Ainda segundo a publicação, os moradores reclamam da falta de iluminação no local. “Estamos aqui nessa escuridão há mais de três meses. Já procuramos vereadores, prefeitura e até hoje nada. É a rua que moramos, mas com medo do que pode acontecer nessa escuridão. Isso aqui hoje nos deixou muito assustados”, disse um jovem ao site.

