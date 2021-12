Mulher é executada com tiros na cabeça em Luís Eduardo Magalhães

Uma mulher, identificada como Rosineide Rosa dos Anjos, popularmente conhecida como "Nininha", foi morta com cinco tiros na cabeça na tarde desta quarta-feira, 17. O crime aconteceu por volta das 12h50 na rua Lençóis, nas proximidades da saída da BR 025, no bairro Santa Cruz, em Luís Eduardo Magalhães (a 796 quilômetros de Salvador).

De acordo com o blog Braga, a vítima foi abordada por dois suspeitos em uma motocicleta que já chegaram atirando. Os homens fugiram após o crime. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local mas, Rosineide não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil investiga se o crime teria ligações com a criminalidade, devido ao fato de a vítima possuir passagem por tráfico de drogas.

