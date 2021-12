Mulher é executada com sete tiros na cabeça em Simões Filho

Uma mulher de 37 anos, identificada como Tatiana Cristina Libarnia Rolemberg, foi morta com sete tiros na cabeça nas proximidades da casa onde morava nesta terça-feira, 17. O imóvel está localizado na avenida Washington Luís, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo o site Simões Filho Online, dois suspeitos em uma motocicleta abordaram a vítima e uma pessoa que estava na garupa teria efetuado os disparos. A mulher morreu no local.

Marido morto

Assim como Tatiana, o marido dela também foi assassinado com vários tiros no último dia 11 de fevereiro. Henrique Conceição Sousa, 27 anos, foi perseguido por homens em uma motocicleta enquanto dirigia um veículo. Ele foi atingido no peito e cabeça.

A 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) reforçou a policiamento na região para identificar os suspeitos da morte da mulher.

Henrique foi assassinado em fevereiro com 10 tiros

