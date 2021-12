Mulher é executada com as mãos amarradas em Feira de Santana

Uma mulher foi morta e o corpo dela foi encontrado com as mãos amarradas com uma fita adesiva em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Segundo a polícia, o crime ocorreu, por volta das 22h desta quarta-feira, 30, na rua São Pedro, no distrito de Humildes.

Conforme o site Acorda Cidade, a mulher estava sem algum documento que a identificasse. Ela tinha perfurações de tiros na cabeça, no tórax, nos e nas costas. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

Ainda conforme o site, a vítima usava um short jeans e um casaco na cor vinho, além de ter tatuagens com o prenome "Carlos" na perna esquerda e outra, no lado esquerdo das costas, escrita "Lucas".

O corpo dela foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.

