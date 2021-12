Mulher é estuprada após sequestro em Barreiras

Duas mulheres foram roubadas e uma delas foi estuprada na madrugada deste sábado, 28, na cidade de Barreiras, no oeste do estado. A Polícia Civil (PC) informou que as vítimas foram abordadas na praça Castro Alves, centro da cidade, por dois homens armados.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos obrigaram elas a dirigir o carro onde estavam até a zona rural. Depois do crime, as duas mulheres foram soltas e procuraram a Polícia Militar.

Os criminosos levaram o carro, dinheiro e cartão de crédito das vítimas. Segundo a polícia, um dos homens envolvidos foi preso. O suspeito de estupro ainda não foi localizado.

A mulher que foi estuprada foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Barreiras.

