Mulher é esfaqueada pelo companheiro em Jacobina

Uma mulher de 32 anos foi esfaqueada pelo companheiro na madrugada deste domingo, 27, no bairro da Serrinha, em Jacobina (a 338 quilômetros de Salvador).

Segundo informações do site Augusto Urgente, a vítima, que não teve a identidade divulgada foi atingida na região do abdômen durante uma discussão com o companheiro.

Ela foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Antônio Teixeira Sobrinho, onde seguiu para o centro cirúrgico. A equipe médica avalia a possibilidade dos golpes terem atingido o intestino da mulher.

