Mulher é esfaqueada após discutir com marido em Guanambi

Ayla Ramone Gomes Alves, 28 anos, foi esfaqueada logo após ter discutido com o marido. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira, 16, no bairro Monte Pascoal, no município de Guanambi - a 769 quilômetros de Salvador.

Segundo informações do site Sudoeste Bahia, a vítima e o marido estavam com alguns amigos na rua Adolfo Amorim quando começaram a discutir. O homem, identificado como Sebastião Barbosa, teria agredido esposa, que revidou.

Ainda de acordo com o site, durante a briga corporal que seguia entre os cônjuges, Sebastião pegou uma faca e golpeou Ayla no tórax. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.

O suspeito fugiu após ter matado a esposa. Duas pessoas que estavam presentes no momento do crime foram ouvidas pela polícia. O caso será investigado pela delegacia da região.

