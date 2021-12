Mulher é encontrada morta no banheiro de casa no sul do estado

A funcionária pública Jussimara Barbosa Silva, de 39 anos, foi assassinada na noite da terça-feira, 27, no município de Itaju do Colônia (distante 507 km de Salvador), no sul do estado.

As investigações iniciais apontam que o suspeito seria o ex-companheiro da vítima, Reinaldo Almeida Alves, conhecido "Grande", 48. A mulher trabalhava na prefeitura da cidade.

De acordo com o site Verdinho Notícias, o corpo de Jussimara foi encontrado pelos dois filhos dentro do banheiro e apresentava marcas de facadas. Após o crime, Reinaldo teria levado uma quantia equivalente a R$ 26 mil. Ele é considerado foragido e está sendo procurado pela polícia.

Em nota publicada nas redes sociais, a administração lamentou o ocorrido. "A Administração 'Juntos Construindo Uma Nova História' vem a público, em nome do prefeito Djalma Orrico, expressar o mais profundo sentimento de pesar pelo falecimento da funcionária e amiga Jussimara Barbosa de Meneses. Que Deus conforte os corações dos amigos e familiares", escreveu.

