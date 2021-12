Mulher é encontrada morta na Bahia com faca cravada no pescoço

Uma mulher foi achada morta com uma faca cravada no pescoço na noite de quinta-feira, 13, em uma casa na rua Amendoeira, na cidade de São Gonçalo dos Campos (a 115 quilômetros de Salvador).

De acordo com a polícia, o corpo de Tamires Umbelino da Silva, 23 anos, já estava em avançado estado de decomposição. Ela foi encontrada no quarto do imóvel.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. As informações são do site Acorda Cidade.

