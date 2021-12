Mulher é encontrada morta com sinais de violência sexual em praia de Ilhéus

Uma mulher identificada como Débora Bispo Correia, 38 anos, foi encontrada morta na Praia do Malhado, no sábado, 12, na zona norte do município de Ilhéus (distante a 460 km de Salvador), com sinais de violência sexual.

De acordo com informações do blog Pimenta, o corpo foi encontrado na praia, em frente a um hotel, com sinais de violência sexual. A vítima estava sem a parte de baixo do biquíni e ainda há indícios de espancamento.

Conforme o blog, é o terceiro caso registrado em Ilhéus nessas circunstâncias.

