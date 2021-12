Mulher é encontrada morta após companheiro relatar desaparecimento

Uma mulher foi encontrada morta na manhã desta terça, 21, em um matagal na região conhecida como 'Cascalheira', zona rural de Itabela (a 679 quilômetros de Salvador). O principal suspeito do assassinato é o seu companheiro, conhecido como "Binho". De acordo com o site Giro de Notícias, Luana Santos da Concessão, de 21 anos, foi encontrada de bruços e com as mãos amarradas para trás.

Ainda de acordo com o site, após cometer o assassinato, o suspeito procurou a polícia para informar que sua esposa, Luana, havia desaparecido. Ele informou a polícia que a mulher havia sumido sem levar nada, e que seu celular havia ficado carregando na tomada da casa, na fazenda São José, na mesma localidade onde o corpo da vitima foi encontrado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) foi chamado, mas a vitima já estava sem vida. O suspeito foi detido. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Eunápolis para pericia. Ainda segundo o site, a policia informou que o corpo apresentava marca de tiro.

