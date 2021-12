Mulher e dois filhos morrem em acidente na Bahia

Uma mulher de 28 anos e seus dois filhos, de 7 e 12 anos, morreram em um grave acidente nesta terça-feira, 30, na BR-020, próximo a São Domingos (a 250 km de Salvador). O condutor do veículo, que é pai e esposo das vítimas, ficou ferido. O carro ficou completamente destruído.

De acordo com o site Blog do Braga, a família saiu da Paraíba com destino a Brasília-DF com outros familiares, que estavam em mais dois carros. No km 80 da rodovia, João Emídio de Sousa, de 51 anos, tentou uma ultrapassagem, mas perdeu o controle do veículo e bateu com uma árvore. Com o impacto, o veículo dele dividiu no meio.

Os parentes das vítimas, que os acompanhavam, acionaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Mas Maria do Livramento Pereira de Sousa, Emerson Emídio de Souza, de 7 anos, e Johne Emídio de Sousa, de 12 anos, morreram no local.

João foi encaminhado para o Hospital de Posse, em Goiás. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Após a perícia, os corpos foram removidos para o Instituto Médico Local (IML) de Barreiras.

