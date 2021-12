Mulher é detida com 54 quilos de drogas em Vitória da Conquista

Uma mulher de 33 anos foi detida nesta terça, 17, com 54 quilos de maconha e 400 gramas de cocaína no km 830 da BR-116, em Vitória da Conquista (a 521 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante ocorreu durante uma abordagem a um ônibus que viajava de São Paulo para Pernambuco. A droga foi encontrada em duas malas que estavam no compartimento externo de bagagens do ônibus.

A passageira apontada como proprietária dos entorpecentes informou que recebeu as drogas em São Paulo e que receberia uma quantia em dinheiro se as levasse até Pernambuco.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Vitória da Conquista e poderá responder por tráfico de drogas. As informações foram divulgadas nesta quarta, 18.

Da Redação | Foto: Reprodução | PRF

