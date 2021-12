Mulher é detida após assaltar Topic na Estrada do Coco

Uma dona de casa foi presa como principal suspeita de ter assaltado passageiros de um veículo de transporte complementar. A van Topic fazia a linha Itapuã-Portão, na BA-099 (Estrada do Coco), em Lauro de Freitas (Grande Salvador).

Luciene Oliveira dos Índios, de 32 anos, foi presa por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe-Polo Industrial) após cair e ralar os joelhos durante uma tentativa de fuga.

Na mochila que Luciene Oliveira carregava, policiais militares encontraram a pistola utilizada no crime.

Em depoimento prestado nesta segunda-feira, 15, na Delegacia de Lauro de Freitas (23ª DT), Luciene afirmou que cometeu o crime porque precisava de dinheiro para pagar uma consulta médica da mãe.

De acordo com a delegada Delma Leite Nunes, Luciene foi presa após descer do veículo com o comparsa de prenome Geovani. "Os dois saíram correndo e os passageiros começaram a gritar 'pega ladrão'. Os PMs passavam na hora e conseguiram detê-la. O comparsa dela conseguiu fugir", afirmou a delegada.

Taxista

Inicialmente, Luciene disse que seu comparsa era um taxista com quem mantinha relações sexuais.

Depois mudou o depoimento e disse que se chamava Geovani. Por causa disso, ela prestou depoimento duas vezes. A dona de casa foi indiciada por roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Ela não tinha passagem pela polícia, segundo a delegada Dilma Leite.

adblock ativo