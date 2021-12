Mulher é condenada após assassinar suposta amante do marido

Uma mulher foi condenada a 13 anos e seis meses de prisão após assassinar a suposta amante do marido a facadas na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O julgamento ocorreu nesta quinta, 7, no Fórum Filinto Bastos.

Girlande Venâncio Leite, 40 anos, cumprirá a pena em regime fechado. Ela já estava presa desde o crime em junho de 2016.

A agressora era casada há 8 anos, quando teria flagrado o marido beijando Gleith de Almeida Gaudêncio Silva Araújo em um bar. Após segui-los, ela descobriu o endereço da vítima.

Com o pretexto de entregar peças de roupas do marido, Girlande retornou, no dia 25 de junho de 2016, até o local, levando três facas dentro de uma bolsa e usou uma delas para tirar a vida da suposta rival.

Ao entrar na casa, a condenada pediu à filha da vítima que fosse à padaria e, ao ficar a sós com Gleith, a esfaqueou no pescoço enquanto ela preparava o café.

De acordo com as informações da polícia, a vítima ainda pediu socorro na vizinhança, mas não resistiu. Um vizinho conseguiu segurar a suspeita até a chegada da polícia, que a prendeu em flagrante.

