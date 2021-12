Mulher é condenada a 77 anos de prisão por homicídios no interior da Bahia

Anete Bispo dos Santos, de 50 anos, foi presa na tarde desta sexta-feira, 18, após o cumprimento de mandado de prisão que estava aberto em seu desfavor. Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ela foi condenada em 2018 a 77 anos de prisão por ter provocado, intencionalmente, o acidente de trânsito que matou três pessoas e feriu outras quatro, em 2001.

Segundo a SSP, Anete teria cometido o crime no trânsito, provocando o capotamento do veículo que estava a família. Segundo denúncias, ela perseguiu em alta velocidade e fechou bruscamente um carro, após discussão com as vítimas. Ela respondia em liberdade até o dia da condenação, mas fugiu enquanto o juiz redigia a sentença.

O titular da Delegacia Territorial de Gandu (DT/Gandu), delegado Thiago Campos, contou que denúncias anônimas ajudaram a localizar a foragida. A polícia recebeu informações que Anete estava de volta à cidade. A condenada estava em uma pousada, onde acabou presa.

