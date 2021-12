Mulher é baleada enquanto velava o corpo do filho na Bahia

Valquíria Alves dos Santos, 45 anos, foi atingida por tiros enquanto velava o corpo do filho na madrugada desta terça-feira, 3. O crime aconteceu por volta das 2h50, na rua João Pessoa, no centro do município de Planalto (a 474 quilômetros de Salvador).

Segundo o blog do Jeferson Almeida, os criminosos invadiram o velório do rapaz, identificado pelo pronome Victor, morto na madrugada desta segunda, 2, e dispararam contra a mulher, que estava em um sofá.

Ela foi socorrida para uma unidade de pronto socorro do município e momentos depois foi transferida para o Hospital Geral de Vitória da Conquista (a 48 quilômetros de Planalto). Não há informações sobre o estado de saúde dela.

De acordo com o blog, policiais realizam buscas para localizar e identificar os suspeitos. O caso deverá ser investigado pela delegacia da região. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a delegacia do muncípio, mas ninguém foi localizado.

